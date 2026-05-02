Schmusesänger Engelbert Humperdinck feiert 90 Geburtstag

Von: APA/dpa

In diesem Jahr feierte Engelbert Humperdinck, bekannt für Schmachtfetzen wie “Release Me” oder “The Last Waltz”, seinen Geburtstag ein paar Wochen früher. Bei einem Konzert in Las Vegas wurde dem betagten Entertainer eine besondere Ehre zuteil. Die Stadt erklärte den 17. April zum “Engelbert Humperdinck Day”. Das Publikum stimmte spontan “Happy Birthday” für ihn an. Tatsächlich feiert der britische Sänger am heutigen Samstag seinen 90er – und kündigte kürzlich ein Album an.

Bei seinem Auftritt in der Spielermetropole begeisterte er die Fans. Er nutzte einen Hocker und stützte sich gelegentlich auf den Mikrofonständer, doch er wirkte erstaunlich fit für sein Alter. Optisch hat er wohl etwas nachgeholfen. Sein Teint ist dunkel, die zwischenzeitlich ergrauten Haare sind wieder braun gefärbt und für 90 Jahre hat er ein paar Falten zu wenig.

“Ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin”

“Ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin”, sagte er dem “Las Vegas Magazine”. Während andere den Ruhestand genießen, sei das für ihn nicht das Richtige. “Ich habe versucht, es ruhiger angehen zu lassen. Mein Manager hat mir das vorgeschlagen. Ich war drei Monate lang zu Hause und bin fast die Wände hochgegangen.”

Also rief Humperdinck seinen Manager an und machte ihm klar, dass er auf die Bühne zurück will. “Solange ich gut singe, mache ich weiter”, betonte Engelbert im “Vegas Magazine”. “Und ehrlich gesagt hat meine Stimme noch nie besser geklungen.”

Durchbruch mit “Release Me”

So folgt auf die beiden Las-Vegas-Konzerte eine ganze Tournee in diesem Jahr, die Engelbert durch die USA, Kanada und sogar nach Neuseeland und Australien führt. Seit sieben Jahrzehnten tourt Engelbert, der überwiegend in Los Angeles lebt und auch im englischen Leicestershire ein Haus hat, unermüdlich um die Welt. “Ich glaube nicht, dass ich mich jemals zur Ruhe setze”, sagte er vor Jahren der “Times”. “Es hält mich jung.”

Bei keiner Show fehlen darf die Megaballade “Release Me”. Der Song von Eddie Miller war beinahe 20 Jahre alt und schon von einigen anderen Künstlern gesungen worden, als der bereits 31-jährige Engelbert 1967 mit seiner Version einen Nummer-1-Hit in Großbritannien landete. Es war der Beginn einer Weltkarriere.

Eine rechtlich heikle Namensänderung

Als Arnold George Dorsey war er 1936 im indischen Madras (dem heutigen Chennai) als eines von zehn Kindern zur Welt gekommen. Sein Vater war walisischer Abstammung, die Mutter hatte deutsche Wurzeln. Als er zehn Jahre alt war, zog die Familie nach England. Als junger Mann trat er dort unter dem Namen Gerry Dorsey in Nachtclubs auf.

Nach dem Wehrdienst nahm er 1958 seine erste Single auf, die kaum Beachtung fand. Mitte der 60er Jahre nahm ihn sein einstiger Mitbewohner Gordon Mills, inzwischen ein erfolgreicher Musikboss und Manager von Tom Jones, unter seine Fittiche. Mills schlug einen neuen Künstlernamen vor und wählte dafür den Namen des 1921 verstorbenen deutschen Komponisten Engelbert Humperdinck. “Er ist so ungeheuerlich, dass man ihn nicht vergessen wird”, soll Mills damals verkündet haben. Der Manager sollte Recht behalten.

Mit seinem gewellten, glänzenden Haar und den ausufernden Koteletten eroberte Engelbert Humperdinck vor allem Frauenherzen. In Deutschland trat er immer nur als Engelbert auf, denn die Erben des anderen Humperdinck hatten ihm die Verwendung seines vollen Künstlernamens gerichtlich untersagt.

Zweiter Karriere-Frühling in Deutschland

In den 80er-Jahren verhalf der deutsche Erfolgsproduzent Jack White, der unter anderem Tony Marshall und David Hasselhoff produzierte, Engelberts Karriere zu neuem Schwung. Die LP “Träumen mit Engelbert”, eine Sammlung von Neuaufnahmen alter Engelbert-Songs im seichten Schlagersound, toppte 1987 sogar die deutsche Hitparade. 1989 produzierte Dieter Bohlen das Album “Ich denk an Dich – Ein Abend voller Zärtlichkeit”. Engelberts Version von Modern Talkings “You’re My Heart, You’re My Soul” ist ein Kuriosum der Popgeschichte.

Die Albumtitel zielten zu dieser Zeit auf ein reiferes, weibliches Publikum ab. Passend dazu zeigte sich Engelbert auf den Covern als lächelnder Charmeur – im kitschigen Anzug, mit braun gebranntem Teint, perfekter Föhnfrisur und strahlend weißen Zähnen. Auch ein markanter Schnurrbart gehörte damals zum Look.

Das Image des Frauenhelden entsprach der Realität. Trotzdem blieb Engelberts Ehefrau Patricia, mit der er vier Kinder hat, bis zu ihrem Tod 2021 mit ihm zusammen.

Neues Album von “The Hump” im Juli

Regelmäßig spricht “The Hump”, wie er von vielen Fans genannt wird, in kurzen Videobotschaften auf Youtube, Twitter und Facebook zu seinen Anhängern und erzählt Anekdoten aus seinem Leben. An interessanten Geschichten mangelt es dem Sänger, der mit Showgrößen wie Elvis Presley oder Dean Martin verkehrte, nicht.

Mit 90 ist Engelbert so aktiv wie immer. In einer seiner jüngsten Videobotschaften kündigte Engelbert sichtbar glücklich ein neues Album für den kommenden Juli an. “Ist das nicht wundervoll?”, sagte er. “Es hat einige Jahre gedauert, dieses Album fertigzustellen. Also haltet die Augen offen, okay?”