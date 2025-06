Schwarzenegger und The BossHoss machen gemeinsame Sache

Von: APA/dpa

Filmstar und Umweltaktivist Arnold Schwarzenegger macht gemeinsame Sache mit den Country-Rockern von The BossHoss. Die Berliner Band um Alec Völkel und Sascha Vollmer präsentierte ihre neue Single “I’ll be back” beim neunten “Austrian World Summit” von Arnold Schwarzenegger in der Wiener Hofburg. Der 77-jährige Schauspieler hatte für den Song noch einmal sein berühmtes Zitat “I’ll be back” aus dem Film “Terminator” im Tonstudio aufgenommen.

Die beiden BossHoss-Sänger und Schwarzenegger hatten sich vor einigen Jahren in Kitzbühel kennengelernt und sind inzwischen Freunde geworden. Manchmal heben die Musiker und der ehemalige Bodybuilder auch gemeinsam Gewichte, sagte Vollmer: “Immer, wenn wir bei ihm in der Nähe sind, sind wir eingeladen – entweder bei ihm zu Hause oder zum Frühstück oder eben zum Pumpen”, erzählte er.

“Er ist ein unfassbar guter Motivator und inspiriert einfach”, sagte Völkel und meinte damit auch den Klima-Aktivismus des früheren Gouverneurs von Kalifornien. Der Hollywood-Star sage den Menschen nicht, was sie nicht tun sollten, sondern er ermutige sie, selbst für die Umwelt Initiative zu ergreifen. Die Streaming-Einnahmen der Single wollen The BossHoss an Schwarzeneggers Klima-Initiative spenden.