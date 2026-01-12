Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schweighöfer und Ruby O. Fee haben geheiratet
Schauspieler gaben einander das Ja-Wort

Schweighöfer und Ruby O. Fee haben geheiratet

Montag, 12. Januar 2026 | 17:13 Uhr
Schauspieler gaben einander das Ja-Wort
APA/APA/dpa/Georg Wendt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Das bestätigte Schweighöfers Presseagent auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: “We did it” (“Wir haben es getan”). Dazu teilte das Schauspieler-Paar zwei Fotos: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen – beide mit Ehering.

Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar. Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung Anfang 2019 öffentlich gemacht. Im Netflix-Film “Army Of Thieves” (2021) traten die beiden erstmals gemeinsam auf. Auch danach standen sie zusammen vor der Kamera, zum Beispiel für den Thriller “Brick”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
29
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
28
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Kommentare
28
Machado bietet Trump Weitergabe von Friedensnobelpreis an
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Kommentare
25
Nielsen: „Schluss mit Andeutungen und Annexionsfantasien!“
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 