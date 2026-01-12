Schweighöfer und Ruby O. Fee haben geheiratet

Von: APA/dpa

Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29) haben geheiratet. Das bestätigte Schweighöfers Presseagent auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. In einem Instagram-Beitrag schrieben die beiden: “We did it” (“Wir haben es getan”). Dazu teilte das Schauspieler-Paar zwei Fotos: Auf einem Bild zeigen sich Schweighöfer und Fee ganz in weiß gekleidet von hinten, wie sie sich gegenseitig an den Po fassen – beide mit Ehering.

Das zweite Foto zeigt die Ringe in Nahaufnahme. Zahlreiche Fans und Promis gratulierten dem Paar. Schweighöfer und Fee hatten ihre Beziehung Anfang 2019 öffentlich gemacht. Im Netflix-Film “Army Of Thieves” (2021) traten die beiden erstmals gemeinsam auf. Auch danach standen sie zusammen vor der Kamera, zum Beispiel für den Thriller “Brick”.