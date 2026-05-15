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Noch nicht bekannt, welche Rolle Koch übernehmen wird

Sebastian Koch spielt in “The Batman 2” mit

Freitag, 15. Mai 2026 | 07:31 Uhr
Noch nicht bekannt, welche Rolle Koch übernehmen wird
APA/APA/dpa/Christoph Soeder
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Von: APA/dpa

Die Star-Besetzung für die Fortsetzung des Kinohits “The Batman” mit Robert Pattinson (40) in der Hauptrolle nimmt immer konkretere Züge an. In “The Batman: Part II” wird auch der deutsche Schauspieler Sebastian Koch (63, “Das Leben der Anderen”, “Stauffenberg”) mitspielen, gab US-Regisseur Matt Reeves (60) auf der Plattform X bekannt – ohne zu verraten, welche Rolle Koch übernehmen wird.

Der Regisseur gab mit mehreren Clips weitere Neuzugänge im Cast bekannt, darunter Scarlett Johansson, Sebastian Stan und Charles Dance. Auch zu deren Rollen äußerte sich der Regisseur nicht. US-Medienberichten zufolge soll Stan die Figur Harvey Dent spielen, Johansson dessen Ehefrau und Dance dessen Vater.

Vier Jahre nach “The Batman” stimmte Reeves kürzlich mit ersten Kameraszenen von einem Batmobil-Auto auf einer verschneiten Straße auf die im Dreh befindliche Fortsetzung ein. Aktuell ist der Kinostart für Oktober 2027 geplant.

Der erste “The Batman”-Film war im März 2022 ein großer Kinoerfolg. In der recht düsteren Comic-Verfilmung spielte Paul Dano den Riddler als psychopathischen Killer. Colin Farrell trat als Pinguin auf, Zoë Kravitz als Catwoman, Barry Keoghan als Joker.

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