Serie an Dokus im ORF über Popstars

Der ORF startet einen “Summer of Music”: Ab 30. Juli widmen sich immer mittwochs Dokumentationen Persönlichkeiten der Pop- und Rockgeschichte. Ab 20.15 Uhr stehen in ORF 1 und auf ORF ON Acts wie Taylor Swift, Harry Styles, Adele, Madonna, Elton John oder Beyoncé im Mittelpunkt. Das große Finale bildet am 27. August die vierteilige Doku “40 Jahre Live Aid”, die der ORF selbst synchronisiert und als deutschsprachige TV-Premiere zeigt, wie es in einer Aussendung hieß.