Sexsymbol mit 63? US-Schauspieler Stanley Tucci begeistert

Von: APA/dpa

US-Schauspieler Stanley Tucci (63) spricht in einem Interview darüber, dass er seit Veröffentlichung eines Instagramvideos von manchen als Sexsymbol wahrgenommen wird. Der US-Amerikaner hatte seiner Frau Felicity Blunt darin vor einigen Jahren einen Negroni gemixt. Die britische Sonntagszeitung “The Observer” fragte ihn nun, wie es sich anfühle, in seinem Alter so begehrt zu sein. “Ich bin begeistert”, sagte Tucci. “Ich hoffe, es hält, wissen Sie?”

“Ich mache natürlich Witze mit Felicity, in denen ich sage: ‘Weißt du, wie viele Millionen Menschen…’ Und sie nur: ‘Ja, egal'”, sagte Tucci. “Aber abgesehen davon denke ich nicht wirklich darüber nach. Ich bin froh darüber, aber ich habe es nicht die ganze Zeit im Kopf. Das Leben ist schon so zu kompliziert.”

Tucci dreht nicht nur Filme (“Die Tribute von Panem”, “Julie & Julia”), sondern veröffentlicht auch Bücher übers Essen. Seine erste Frau war im Jahr 2009 an Krebs gestorben. Die Trauer darüber sei immer da, sagte Tucci in dem Interview. “Aber wenn sie so vordergründig im Leben bleiben würde, wie sie es am Anfang ist, könnte man nicht funktionieren.” Tucci wurde auch selbst bereits wegen einer Krebsdiagnose behandelt.