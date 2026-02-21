Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Shakira gibt am 1. März Gratis-Konzert in Mexico City
Shakira gibt am 1. März Gratis-Konzert in Mexico City

Samstag, 21. Februar 2026 | 11:55 Uhr
APA/APA/AFP/MARVIN RECINOS
Von: APA/Reuters

Die kolumbianische Popstar Shakira wird am Abend des 1. März auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt ein kostenloses Konzert geben. Das gab sie am Freitag gemeinsam mit der Stadtverwaltung bekannt. “Wunderschönes Mexiko! Erinnert ihr euch noch an 2007, als ich für euch auf dem Zócalo gesungen habe? Nun, ich möchte euch sagen, dass dies wieder geschehen wird”, sagte sie in einer Videobotschaft in Sozialen Medien.

Die Musikerin verkaufte während ihrer Welttournee “Las Mujeres Ya No Lloran” (Frauen weinen nicht mehr) 12 Konzerte im Estadio GNP in Mexiko-Stadt aus und brach damit alle Rekorde für diese Veranstaltungsstätte. Rund 780.000 Tickets wurden verkauft. Ende Februar wird sie wieder in das Stadion zurückkehren, wenige Tage vor dem Gratis-Konzert auf dem berühmten zentralen Platz der Stadt. “Ihr habt mir so viel gegeben, und ich hoffe, ich kann euch etwas von der Liebe zurückgeben, die ihr mir entgegengebracht habt”, sagte Shakira in ihrem Beitrag.

Headlinerin des diesjährigen Konzerts an der Copacabana

Der Zócalo ist etwa so groß wie acht Fußballfelder. Er wird häufig für kostenlose Konzerte großer Künstler genutzt, darunter Justin Bieber, Rosalia und Los Fabulosos Cadillacs, wobei letztere schätzungsweise 300.000 Fans anzogen.

Anfang dieses Monats wurde Shakira zur diesjährigen Headlinerin des traditionellen öffentlichen Konzerts am Copacabana-Strand in Rio de Janeiro gewählt, nach Lady Gaga im Jahr 2025 und Madonna im Jahr 2024. Ihr letztes Album “Las Mujeres Ya No Lloran” erreichte Platz 1 der Billboard Latin Albums Charts und brachte ihr Anfang letzten Jahres einen Grammy Award ein. Die Sängerin hat fast 80 Millionen monatliche Hörer auf Spotify.

Im Mai wird das Estadio GNP auch die K-Pop-Boyband BTS zu Gast haben. Die Nachfrage nach Tickets war so groß, dass Präsidentin Claudia Sheinbaum ihren südkoreanischen Amtskollegen um Hilfe bei der Organisation weiterer Konzerte bat.

