“Simpsons”-Erfinder Groening wäre gerne für einen Tag Homer

Von: APA/dpa

Wenn “Simpsons”-Erfinder Matt Groening einen Tag in seiner Kultserie verbringen würde, würde er am liebsten Homer sein. “Ich glaube, ich kann mich gut mit Homer identifizieren”, sagte der US-Comicautor der Deutschen Presse-Agentur. “Ich liebe Homer, weil er vom Impuls bestimmt wird. Er hat etwas Süßes an sich, weil er liebt, was er liebt.” Homer fühle alles besonders extrem. “Ich glaube, das hat etwas wirklich Charmantes.”

Auf eine Art beneide man einen Charakter, der von seinem Verlangen geleitet werde, sinniert Groening. Serien-Co-Produzent Matt Selman hingegen würde lieber in die Haut von Krusty dem Clown schlüpfen. “Er wirkt einfach so, als wisse er, wie man lebt.” Auch Animator David Silverman fände einen Tag als Krusty nicht schlecht. “Oder Professor Frink. Ich meine, ich will auf eine Art einfach tagsüber im Labor abhängen und sehen, was wirklich los ist.”

Ein Ende der Show? “Nie”

Während Fans im vergangenen Jahr kurz fürchteten, die Hit-Serie habe abrupt ein Ende gefunden, stellten die Serienmacher klar, die Show solle nie enden. “Wir werden 1.000 Jahre weitermachen”, sagte Groening ironisch. Im Jahr 3000 werde die Serie wohl nicht mehr ganz so gut sein wie jetzt, aber noch immer “ziemlich gut”, meint der 71-Jährige.

Auch Selman findet: “Wenn irgendeine Sendung gemacht wurde, um 50 oder 100 Jahre zu laufen mit Generationen von Autoren, Animatoren, Musikern und Künstlern, dann ist es ‘Die Simpsons’.” Es sei nie angedacht gewesen, dass die Geschichte zu einem Ende komme oder die Charaktere sich veränderten. 1989 strahlte der Fernsehsender Fox in den USA die erste halbstündige Folge um die fünfköpfige Simpson-Familie aus.