Siri Hustvedt sieht wachsenden Widerstand gegen Trump

Samstag, 14. Februar 2026 | 11:54 Uhr
Die Schriftstellerin besuchte die Filmfestspiele in Berlin
APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
Von: APA/dpa

Schriftstellerin Siri Hustvedt (70) sieht wachsenden Widerstand in den USA gegen die Regierung von Präsident Donald Trump. “Mein Heimatstaat Minnesota – ich bin unglaublich stolz auf ihn”, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. In Minnesota hatte sich Protest gegen Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE formiert.

Die US-Regierung hatte Tausende Bundesbeamte von ICE und anderen Behörden dorthin geschickt, die Razzien waren Teil der rigorosen Abschiebepolitik Trumps. Nachdem Bundesbeamte in Minneapolis die beiden US-Bürger Renée Good und Alex Pretti auf solchen Einsätzen erschossen hatten, weiteten sich Empörung und Proteste aus. Unter dem wachsenden Druck wurde nun entschieden, die umstrittenen Razzien in Minnesota wieder einzustellen.

“Formen des Faschismus gibt es in den USA schon seit langer Zeit, aber jetzt ist es wirklich die Regierung”, sagte Hustvedt, Ehefrau des verstorbenen Schriftstellers Paul Auster. “Nun haben wir ein Paramilitär – ICE. Wir haben territoriale Expansion. Das gehört alles zur Definition”, führte sie weiter aus.

“Ich glaube, dass der Widerstand stark ist”

“Wenn Leute also sagen ‘Du kannst nicht sagen: Das ist wie bei den Nazis’ – doch das ist es. Es ist natürlich anders, weil es die Vereinigten Staaten sind”, sagte Hustvedt. “Mein Vater sagte immer: ‘Wenn der Faschismus nach Amerika kommt, werden sie ihn Amerikanismus nennen'”, betonte sie.

“Ich glaube, dass der Widerstand stark ist”, sagte Hustvedt in einem Interview bei der Berlinale. “Und ich glaube, dass der Widerstand – wenn es deutlich schlimmer werden sollte, und das könnte es – in den Untergrund gehen wird.” Viele Bürger in den USA unterstützten nicht, was geschehe, und es würden mehr, sagte Hustvedt.

Die Schriftstellerin (“Was ich liebte”, “Der Sommer ohne Männer”) besuchte die Filmfestspiele in Berlin. Dort wurde der Dokumentarfilm “Siri Hustvedt – Dance Around the Self” vorgestellt, der im Frühjahr ins Kino kommt. Darin geht es auch um die Beziehung zu Auster (“Stadt aus Glas”, “4 3 2 1”), der 2024 nach einer Krebserkrankung gestorben war. Darüber hat Hustvedt auch ein neues Buch geschrieben – “Ghost Stories” erscheint Mitte März.

