Songwriter Mac Maya mit eigenem Song “Crazy” – VIDEO

Sarntal – Markus Mayr alias Mac Maya ist ein Musiker aus dem Sarntal, der als Produzent und Songwriter sowie Drummer schon für nationale und internationale Künstler gearbeitet hat. Im Herbst 2020 erscheint seine erste eigene Single „Crazy“, welche er in seinem Tonstudio „Bucket Hill Studio“ geschrieben und produziert hat und von dem Südtiroler Sänger Jonas Oberstaller alias „Jonez“ eingesungen wurde.

Die Single ist in ein modernenes Pop-Kleid gepackt, hat eingängige Melodien im Vers und Chorus sowie einen starken „Drop“, der zum Feiern und Abtanzen einlädt – im Grunde genau dasselbe Prinzip, auf welches auch Musikgrößen wie Martin Garrix, Kygo oder Felix Jaehn setzen und damit zurzeit große Erfolg feiern.

In seinem Studio im Sarntal arbeitete Mac Maya als Produzent und Songwriter schon mit diversen Musikern aus dem In- und Ausland zusammen wie z.B. Papermoon und Dominik Plangger aus Österreich, mit Norbert Rier, Tracy Merano, Jonas Oberstaller, Markus Doggi Dorfmann, Jason, Tamira, Julian Deeg, William T. und vielen anderen.

So ist er in Südtirol längst kein unbeschriebenes Blatt mehr und zeichnet sich beispielsweiße mitverantwortlich für Songs wie „Feirum“ (Doggi), „Simple Man“ (Jonas Oberstaller), „I See The Light“ (Tracy Merano), „Das Beste“ (Julian Deeg) oder „180“ von Tamira, um nur einige zu nennen.

Der Schritt in Richtung eigene künstlerische Identität war für ihn nur eine Frage der Zeit. „Es galt für mich, den richtigen Moment abzuwarten und zurzeit fühlt es sich richtig an, also hab ich es gemacht“, so der Musiker. „Es ist mir wichtig, dass hinter all den technischen Bearbeitungsmöglichkeiten die einem heutzutage geboten werden, ein guter Song steckt. Ein Song der im besten Fall schon allein mit Gitarre und Stimme perfekt funktioniert“, erklärt der Musiker.