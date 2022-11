Sophia Thomalla will einen Mann, der anders tickt als sie

"Wenn mein Partner so wäre wie ich, dann gute Nacht Maria"

Köln – Dass Gegensätze eine Beziehung stärken können, findet auch Moderatorin, Schauspielerin und It-Girl Sophia Thomalla. Einen Mann an ihrer Seite, der genauso ist wie sie, komme für sie nicht infrage, erzählte sie BUNTE.de im Interview.

“Wenn mein Partner so wäre wie ich, dann gute Nacht Maria. Das muss schon jemand sein, der anders tickt als ich”, sagte die 33-Jährige im Musical Dome in Köln. Mit Glitzer und Glamour feierte das Musical “Moulin Rouge!” am 6. November seine Deutschland-Premiere – ein Stück, bei dem es um bedingungslose Liebe geht.

Seit über einem Jahr ist die Blondine glücklich mit Tennisprofi Alexander Zverev liiert. Während sie an dem 25-Jährigen überhaupt nichts nervt, gibt es eine Eigenschaft an sich selbst, die sie bei ihrem Partner nicht ertragen würde. “Meine Kompromisslosigkeit. Ich brauche jemanden, der kompromissbereiter ist als ich”, erklärt Thomalla.

Ihre Beziehung ist verbunden mit einem Leben in der Öffentlichkeit, vielen Reisen und räumlicher Distanz. Doch was manche als große Herausforderung empfinden würden, beschreibt Sophia Thomalla im Interview als “genauso wie bei anderen Paaren.”

Schließlich würden sich andere Paare auch morgens voneinander verabschieden, wenn sie zur Arbeit fahren und sich erst am Abend wiedersehen. Sie sei zwar oft mal ein paar Wochen unterwegs, danach sei sie mit ihren Partner aber häufiger wieder zusammen. “Es ist ja nicht so, dass wir uns weniger sehen als ein anderes Paar. Die Zeit ist halt einfach nur anders verteilt”, erklärt die Moderatorin.