Sorge um Schlager-Legende Tony Marshall [84]

Baden-Baden – Es ist eine Nachricht, die viele Schlagerfans traurig stimmt: Schlager-Legende Tony Marshall geht es nicht gut. Der 84-Jährige ist schwer krank und hat sich aus der Öffentlichkeit mittlerweile völlig zurückgezogen.

Marshall leidet er nicht nur unter Herzproblemen, sondern kämpft laut “Bild” außerdem gegen Diabetes und Polyneuropathie, eine Nervenkrankheit, die Störungen des Hirn- und Rückenmarks zur Folge hat.

“Bis auf seine Familie möchte der Star niemanden mehr sehen. Er fühlt sich einfach zu schwach”, sagte ein enger Freund des Sängers. “Tony Marshall will als ausgelassener Entertainer in Erinnerung bleiben.” Darum habe sich der einstige “Stimmungsmachers der Nation” auch zurückgezogen.

Damit scheint ausgeschlossen, dass der 84-Jährige mit seinen Schlager-Hits aus den 70-er Jahren wie „Schöne Maid“, „Komm, gib mir deine Hand“ oder „Ich fang’ für euch den Sonnenschein“ noch einmal ein Comeback auf der Bühne feiert.

“Ich habe schon für immer Abschied von Tony genommen”, sagt ein Bekannter. Er würde aber gut versorgt werden. Marshall, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist, wird zu Hause gepflegt.

Marshall kämpfte mit vielen gesundheitlichen Problemen

„Ich bin hart im Nehmen, aber es hatte mich böse erwischt“, erklärte Marshall im Dezember 2021 im Interview der „Bunten“. Dabei sprach er seine gesundheitlichen Rückschläge in den letzten Jahren an.

Zwei Corona-Infektionen im letzten und dieses Jahr, eine Not-Operation sowie die Dialyse-Behandlungen drei Mal in der Woche haben Spuren bei dem einst so vitalen Schlagersänger hinterlassen. Dennoch trat er immer wieder auf und erfreute so seine Fans.

2021 veröffentlichte er mit „Der letzte Traum“ sein bislang letztes Studioalbum. Mit dem Titellied trat er im September 2021 noch bei Stefan Mross‘ „Immer wieder sonntags auf“. Fans hielten ihm zu Ehren Plakate mit Aufschriften wie „Tony Marshall – eine Legende des deutschen Schlagers“ hoch.