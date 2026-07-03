Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Spannung vor angeblicher Hochzeitsparty von Swift und Kelce
Vor dem Madison Square Garden wird abgeriegelt

Spannung vor angeblicher Hochzeitsparty von Swift und Kelce

Freitag, 03. Juli 2026 | 20:56 Uhr
Vor dem Madison Square Garden wird abgeriegelt
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Vor der angeblichen Riesenhochzeitsfeier von Popstar Taylor Swift (36) und Football-Profi Travis Kelce (36) steigt in der Millionenmetropole New York und weltweit die Spannung. Mehrere US-Medien berichteten am Freitag unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung, dass das Paar an diesem Wochenende im Madison Square Garden seine Hochzeit feiern werde.

Rund um den weltberühmten Madison Square Garden in Manhattan wurden erneut Straßen abgesperrt, die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. An den Absperrgittern versammelten sich inmitten einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige. Autos und Lastwagen fuhren immer wieder den Lieferanteneingang der Arena an.

“Anscheinend passiert etwas Großes”

Die New Yorker Polizei NYPD veröffentlichte via Online-Plattform ein Video von einem ranghohen Mitarbeiter, der per Megafon vor dem Madison Square Garden Anweisungen gab – und dabei immer wieder auch Swift-Songs zitierte. “Anscheinend passiert etwas Großes”, hieß es dazu. Eine offizielle Bestätigung für die Hochzeitsfeier gibt es aber bisher weder von der NYPD noch von Swift oder Kelce.

Swift und Kelce seit August verlobt

Am Donnerstagabend (Ortszeit) hatte es demnach schon ein Abendessen mit rund 100 Gästen gegeben. Zur großen Party am Freitagabend seien etwa 1.000 Gäste geladen, dazu sollen Musikstars auftreten.

Die Arena mit der runden Betonfassade thront über dem Verkehrsknotenpunkt Penn Station im Westen Manhattans und ist die wohl berühmteste Mehrzweckhalle der Welt – auch Swift selbst trat hier schon mehrfach auf. Die Sängerin gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte. Kelce ist Star-Tight-End der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Im August 2025 hatten die beiden ihre Verlobung verkündet. Für beide wäre es die erste Ehe.

Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Mio. Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten – beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

Swift sang schon öfter über Beziehungen

Die treuen Fans von Swift – die sogenannten Swifties – hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
EU verschärft Vorschriften für Autos: Neue Assistenzsysteme greifen nun stärker ein
Kommentare
59
EU verschärft Vorschriften für Autos: Neue Assistenzsysteme greifen nun stärker ein
3.700 Seniorinnen ohne Rente
Kommentare
38
3.700 Seniorinnen ohne Rente
Angriff auf der Alm: Warum Wanderer jetzt besonders aufpassen müssen
Kommentare
36
Angriff auf der Alm: Warum Wanderer jetzt besonders aufpassen müssen
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Kommentare
31
Meran: Jugendliche auf Spielplatz überfallen und beraubt
Nächtliche Raser verwandeln Bozen in Autodrom
Kommentare
30
Nächtliche Raser verwandeln Bozen in Autodrom
Anzeigen
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 