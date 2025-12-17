Sportfreunde Stiller sind im Oktober 2026 live in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Sportfreunde Stiller feiern ihr 30-jähriges Jubiläum und gehen mit neuen Songs sowie einer großen Best-of-Tour auf Reisen durch Europa und machen dabei am 10. Oktober 2026 Halt in der Stadthalle in Bozen.

Die Sportfreunde Stiller feiern 2026 ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Seit der Gründung 1996 prägt die Band die deutschsprachige Pop- und Rocklandschaft mit zahlreichen Alben, legendären Songs und unvergesslichen Live-Momenten. Aus kleinen Proberäumen heraus entstanden Lieder, die Generationen begleiteten und die Sportfreunde zu einer der konstantesten und beliebtesten Bands des Landes machten.

Zum Jubiläum kündigt die Band neue Musik sowie eine große „30 wunderbare Jahre“-Tour an. Die Best-of-Konzerte führen die Sportfreunde Stiller durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Luxemburg und Italien. Viele Termine sind bereits ausverkauft. Gemeinsam mit ihrem Publikum blicken die Sportfreunde Stiller zurück – und feiern zugleich die Gegenwart und Zukunft einer außergewöhnlichen Bandgeschichte.

Der Termin

Samstag, 10. Oktober 2026

Stadthalle, BOZEN

Beginn ist um 20.00 Uhr

Kartenvorverkauf: ab sofort in allen Athesia Buchhandlungen und online unter www.ticketone.it