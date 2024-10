Sprintstars Noah Lyles und Junelle Bromfield verlobt

Von: APA/dpa

Nach seinem großen Gold-Erfolg in Paris hat sich Sprint-Olympiasieger Noah Lyles mit der Leichtathletin Junelle Bromfield verlobt. Der Amerikaner verkündete den Heiratsantrag auf der Plattform Instagram. Im Sommer hatte Lyles in Paris Gold über 100 Meter geholt. In einem Video ging der 27-Jährige vor der jamaikanischen Sprinterin auf die Knie und hielt um die Hand seiner Partnerin an. Dahinter war ein riesiges Herz aufgebaut, darin die Botschaft: “Willst du mich heiraten?”

Anschließend feierten beide Athleten mit Freunden. Einem Medienbericht der “New York Post” zufolge ist das Paar seit 2022 zusammen.

Im zurückliegenden Sommer hatte Lyles neben seinem Olympiasieg noch Bronze über 200 Meter eingefahren. Dabei war er aber nicht in Top-Form: Zuvor hatte er sich mit dem Corona-Virus infiziert und war mit der Infektion angetreten. In seiner Heimatstadt Alexandria im US-Bundesstaat Virgina war Lyles vor knapp drei Wochen öffentlich für seine Erfolge gefeiert worden.