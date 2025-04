“Star Wars”-Film mit Ryan Gosling soll 2027 anlaufen

Von: APA/Reuters

Ryan Gosling übernimmt eine Rolle in einem neuen “Star Wars”-Film. Dieser soll im Mai 2027 in die Kinos kommen, wie Walt Disney Lucasfilm am Donnerstag bekannt gab. “Star Wars: Starfighter” spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von “Der Aufstieg Skywalkers” aus dem Jahr 2019, heißt es in einer Presseaussendung. Außerdem kündigte Disney am Freitag eine neue “Star Wars”-TV-Serie “Maul – Shadow Lord” an.

Der Film mit Gosling ist “ein völlig neues Abenteuer mit brandneuen Charakteren. Es spielt in einer Zeit, die bisher noch nicht auf der Leinwand zu sehen war”, so Lucasfilm. Shawn Levy wird Regie führen, die Produktion beginnt im Herbst. Levy inszenierte Marvels “Deadpool & Wolverine” (2024) und Episoden der Netflix-Serie “Stranger Things”.

Gosling wurde für drei Oscars nominiert, zuletzt für seine Rolle als Ken in “Barbie” (2023). “Star Wars” ist ein Science-Fiction-Franchise, das 1977 von George Lucas ins Leben gerufen wurde und in einer weit entfernten Galaxie spielt. Die “Star Wars”-Filme spielten weltweit mehr als 5,1 Milliarden Dollar (4,49 Mrd. Euro) an den Kinokassen ein.

Darth Maul kehrt zurück

“Maul – Shadow Lord” soll 2026 auf Disney+ zu sehen sein. Der Bösewicht Darth Maul aus dem Kinofilm “Episode I” steht dabei im Zentrum. Mehr wurde nicht verraten.