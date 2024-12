Start für dreitägiges Ski-Opening Schladming mit Bryan Adams

Von: apa

Das Ski-Opening in Schladming hat Freitagabend mit einem Kracher begonnen: Bryan Adams eröffnete den dreitägigen Konzertreigen. Rund 10.000 Besucher waren gekommen, um die kanadische Rock-Legende live zu sehen. Der 65-Jährige bot alles, was das Fanherz begehrt, nur der Schneeregen machte dem perfekten Konzertabend einen Strich durch die Rechnung. Bryan Adams fror auf der Bühne: “Ich habe schon Tausende Konzerte gespielt, aber noch nie eine Haube dabei getragen.”

Ganz in Weiß gekleidet, begrüßte Adams kurz nach 20 Uhr sein Publikum mit “Kick Ass”, einem seiner neueren Songs vom Album “So Happy It Hurts”, das er 2021 veröffentlicht hatte und Namensgeber für seine aktuelle Tour ist. Einige Fans hatten da schon zwei oder drei Stunden in der Kälte und vor allem bei teils heftigem Schneeregen auf den Kanadier gewartet. Die Stimmung war entsprechend von Anfang an etwas schaum- oder besser gesagt schneegebremst.

An Adams lag das allerdings nicht, denn er bot feinste Gitarrenklänge und seine unverwechselbare Stimme. Zudem bemühte er sich, das sichtlich erfrorene Publikum aufzuheitern: Bei seinem Hit “Please Forgive Me” textete er kurzerhand um und sang: “Feels like I can’t feel my fingers anymore” und “I remember those cold nights in Schladming”. Das Publikum lachte – zumal es live mitverfolgen konnte, wie die Finger des Musikers eisiger und eisiger werden mussten. Immer wieder blies er seinen warmen Atem auf seine Finger, um weiter die diversen Gitarren spielen zu können.

Aus Schladming wurde “Slushming”

Adams zeigte Mitgefühl mit den im Regen stehenden Fans und wagte sich immer wieder auch von der Bühne hinaus zur Menge: “I come out and get wet with you”, meinte er unter Beifall, während er sich zusätzlich eine weiße Haube mit Bommel aufsetzte und Schladming in “Slushming” umtaufte (Slush, zu Deutsch Matsch, Anm.). Trotz der widrigen Umstände überzeugte der Musiker mit sanften Rockklängen und teils schon lange nicht mehr gehörten Klassikern wie “Here in Heaven”, “Cloud Number Nine” und “Here I Am”.

Adams bemühte sich sichtlich um die Stimmung der Fans, ganz einfach hatte er es dabei mit seinen vielleicht bekanntesten Songs “Everything I Do” und “Summer of 69”. Schon die ersten Töne brachten das Publikum zum Jubeln, und viele zückten ihre Smartphones. Sicherlich ungewöhnlich war in der zweiten Hälfte des Konzerts, das knapp zwei Stunden dauerte, der Anblick des frierenden Künstlers: Wenn der 65-Jährige gerade einmal nicht die Gitarre spielte, stand er mit in den Hosentaschen eingesteckten Händen auf der Bühne und sang seine Klassiker. Rein optisch ginge das natürlich besser, aber angesichts der Witterung verziehen ihm die Fans das wohl.

“The Grand Festival” geht weiter

Das Ski-Opening im Planai-Stadion im Herzen der WM-Stadt Schladming ist zum ersten Mal als dreitägige Veranstaltung angelegt – “The Grand Festival”. Für das meiste Interesse bei den Ticketverkäufen sorgte Bryan Adams. Am Samstag folgt ein Konzert von Sting, am Sonntagabend steht Simply Red am Programm.

Vor dem ersten der drei Konzerte hatte Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker zum Empfang geladen, bei dem Klaus Leutgeb, Konzertveranstalter und Chef der Leutgeb Entertainment Group, geehrt wurde. Gemeinsam mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) und ÖFB-Teamchef Ralf Ragnick wurde in der Hohenhaustenne gefeiert. Leutgeb montierte mit Unterstützung von Tanner ein “Ehrenplatz”-Schild.

(Von Ingrid Kornberger/APA)