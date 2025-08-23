Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Stefanie Hertel springt für Stefan Mross ein
++ ARCHIVBILD ++ Ex-Frau Hertel ist zur Stelle

Stefanie Hertel springt für Stefan Mross ein

Samstag, 23. August 2025 | 14:49 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Ex-Frau Hertel ist zur Stelle
APA/APA/dpa/Philipp von Ditfurth
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Schlagersängerin Stefanie Hertel (46) war nach eigenem Bekunden sofort bereit, an diesem Sonntag die ARD-Sendung “Immer wieder sonntags” zu moderieren. Hauptmoderator Stefan Mross habe damit die Möglichkeit, in Ruhe von seiner verstorbenen Mutter Abschied zu nehmen, sagte Hertel der Deutschen Presse-Agentur. Die Idee dazu sei von der jetzigen Partnerin von Stefan Mross, Eva Luginger, gekommen.

Der 49-jährige Mross trauert um seine Mutter Stefanie, die nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer Heimat in Oberbayern gestorben war. Mross möchte dem SWR zufolge in diesen Tagen “in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten sein”.

Wunsch von Mross: Ex-Frau Hertel soll moderieren

Dass Hertel die Moderation übernimmt, ist kein Zufall. Es war dem SWR zufolge der ausdrückliche Wunsch von Mross, dass seine Ex-Frau die Moderation übernehme. Dies sei ein Zeichen des Zusammenhalts gerade in schweren Zeiten.

Unterstützt wird Hertel in der Sendung von Schlagersängerin Uta Bresan (60). Sie moderierte bereits verschiedene TV-Sendungen und war als Sängerin in diversen Schlagersendungen zu Gast.

Hertel seit 40 Jahren im Fernsehen

Hertel ist als Schlagersängerin seit vielen Jahren regelmäßig zu Gast in der Sendung von Mross. In diesem Jahr feiert sie ihr 40. Fernsehjubiläum. Ihren ersten Auftritt hatte sie 1985 in der Sendung “Oberhofer Bauernmarkt” im DDR-Fernsehen. Damals sang sie “Ich wünsch’ mir einen kleinen Teddybär”. Dieser Fernsehauftritt gilt als Beginn ihrer Karriere. “Vom Kameramann habe ich damals einen Teddybären geschenkt bekommen”, sagte Hertel. Diesen habe sie heute noch.

Millionen sehen die Sendung regelmäßig

Die Live-Sendung am Sonntag zwischen 10.00 und 12.00 Uhr ist die vorletzte der aktuellen Staffel. Als Gäste erwartet werden unter anderem Hansi Hinterseer, Eloy de Jong und Francine Jordi.

Das Format versammelt regelmäßig ein Millionenpublikum vor den Empfangsgeräten. In diesem Jahr werden zwölf Live-Sendungen von einer Freiluftbühne im Europa-Park in Rust bei Freiburg produziert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
Kommentare
37
WWF widerspricht Messner: „Koexistenz statt Spaltung“
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Kommentare
36
29-Jähriger aus Feldthurns kämpft gegen seltenen Zelltumor und gegen die Zeit
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
Kommentare
35
Frauen in Teilzeit, Männer auf dem Bau
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Kommentare
32
„Serhii K. war an der Sprengung der Nord-Stream-Gaspipelines beteiligt“
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Kommentare
26
Video aus Sizilien macht mulmiges Gefühl
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 