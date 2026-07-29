Steffi Grafs Bruder kehrt dem Luxus den Rücken

Von: som

Los Angeles – Michael Graf, der um zwei Jahre jüngere Bruder der deutschen Tennis-Legende Steffi Graf, teilt auf seinen Social-Media-Accounts sein neues Leben als Nomade in der Wüste von Nevada. Nach psychischen Problemen, Justizverfahren und zwei gescheiterten Ehen lebt er heute als Aussteiger mit einem minimalistischen Lebensstil, solarbetriebenen Booten, seinem Tesla und ehrenamtlichen Fahrten für Kriegsveteranen, und hat sich bewusst für einen ungewöhnlichen Neuanfang entschieden.

Jahrelang stand er im sportlichen und medialen Schatten seiner weltberühmten Schwester. Zwar versuchte er sich in den frühen 1990er-Jahren als Rennfahrer, unter anderem in der deutschen Formel 3 mit Unterstützung von Opel, konnte dort jedoch keine langfristigen Erfolge erzielen.

Während Steffi Graf ein zurückgezogenes und stabiles Familienleben mit Ehemann Andre Agassi und ihren zwei Kindern führt, verlief das Leben ihres Bruders Michael von Krisen und Neuanfängen geprägt. Die Fernsehsender RTL und n-tv berichteten über die Jahre von Michaels schweren psychischen Krise, nach dem Scheitern seiner ersten Ehe mit Elaine Marie Fuentes im Jahr 2012, aus der vier Kinder hervorgingen. Im Jahr 2020 eskalierte die Situation, als er nach Vorfällen von schwerer Sachbeschädigung und Bedrohung festgenommen wurde. Um ihn vor dem Gefängnis zu bewahren und ihm rechtlich beizustehen, übernahm Steffi Graf zeitweise sogar die Vormundschaft für ihren Bruder.

Im Jahr 2023 heiratete Michael Graf die US-amerikanische Juristin Paulette Christine Deruelle. Die Ehe hielt jedoch nur wenige Jahre, und Anfang 2026 folgte bereits die Scheidung. Das gemeinsame Haus in Las Vegas, das ihm seine Schwester geschenkt hatte, wurde anschließend verkauft. Die Abwicklung übernahm Phillip Agassi, der Bruder von Andre Agassi. Anstatt sich eine neue Wohnung zu suchen, entschied sich Michael im Sommer 2026 für einen radikalen Neuanfang. Gemeinsam mit seinem Hund zog er mit einem Zelt und zwei solarbetriebenen Booten an den Lake Mead in die Wüste Nevadas.

Entwickelt sich Michaels Lebensstil zu einer Fortsetzung von Into the Wild?

Mit kurzen Facebook-Videos nimmt Michael seine Follower mit in seinen Alltag am Lake Mead. Zwischen Wüstenlandschaften, Tierbegegnungen und dem Leben im Zelt zeigt er einen minimalistischen Lebensstil fernab von Luxus und Großstadt. Die Fotos zeigen wie er eine Solar-Zelle auf seinen Tesla gebaut hat, um Strom für seinen Alltag zu generieren. Zugleich gewährt er Einblicke in die Gemeinschaft der Aussteiger, mit der er heute ein bewusst einfaches Leben führt.

Sein Leben in der Wüste wird von Beobachtern auch als Form des Eskapismus interpretiert. Ähnlich wie die Hauptfigur Christopher McCandless im US-amerikanischen Spielfilm von Sean Penn flieht Michael vor dem extremen Erwartungsdruck der modernen Welt. Fernab des öffentlichen Interesses und des ständigen Vergleichs mit seiner berühmten Schwester scheint Michael in der Natur einen Ort gefunden zu haben, um jahrelange schwere persönliche Schicksalsschläge, Justizprobleme und gescheiterte Ehen zu verarbeiten. Durch sein Engagement für Kriegsveteranen und die Gemeinschaft der Aussteiger erfährt er Anerkennung unabhängig von seinem Nachnamen.

Wie die Hauptfigur im Film kehrt er dem materiellen Wohlstand den Rücken und sucht in der Natur einen Neuanfang. Während McCandless jedoch als junger Idealist die völlige Isolation suchte, versteht sich Grafs Rückzug in die Wüste Nevadas eher als persönlicher Neuanfang nach Jahren voller Krisen. Anders als die Filmfigur lebt er nicht völlig abgeschieden, sondern ist Teil einer Gemeinschaft von Aussteigern, nutzt moderne Technik und hält weiterhin Kontakt zu seiner Familie, die sich nach wie vor Sorgen über sein faktisch obdachloses Leben macht.

Im Fall von Michael wirkt es weniger wie eine radikale Rebellion gegen die Gesellschaft als vielmehr wie die Suche nach innerer Ruhe und Stabilität.