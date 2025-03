“Sterben für Anfänger” mit Olivia Jones bekommt Fortsetzung

Olivia Jones & Co. erhielten für 1. Teil Deutschen Fernsehpreis

Von: APA/dpa

Dragqueen Olivia Jones (55) und Moderator Steffen Hallaschka (53) treffen sich erneut, um über den Tod zu sprechen: Die preisgekrönte Doku “Sterben für Anfänger” bekommt eine Fortsetzung. Die vierteilige Fortsetzung soll vom 9. April an im Streamdienst RTL+ abrufbar sein, wie der Sender mitteilte. In Teil 2 der Erfolgsserie begleiten Jones und Hallaschka einen Tatortreiniger, beschäftigten sich mit der sogenannten Re-Erdigung und vertiefen sich in das Thema Sterbevorsorge.

Außerdem begegnen die beiden jungen Menschen auf einer Kinderkrebsstation und setzen sich mit dem Thema Organspende auseinander.

“Die erste Staffel von “Sterben für Anfänger” war für mich eine Art Schnupperkurs, und viele für mich schwierige Themen habe ich danach zu schnell wieder verdrängt. Aber nach den Erfahrungen jetzt blicke ich dem Sterben noch gelassener entgegen!”, sagte Jones laut Mitteilung.

Im ersten Teil der Doku, für die das Team 2023 den Deutschen Fernsehpreis erhielt, trafen sie todkranke Menschen, einen Bestatter, Sterbebegleiter und Geisterjäger. Sie bemalten oder bauten ihre eigenen Holzsärge, befragten Verwesungswürmer-Forscher und beobachteten eine Obduktion. Teile der 1. Staffel werden den Angaben nach zudem vom 9. April an erstmals im Free-TV zu sehen sein. Vox zeigt die ersten drei Folgen ab 22.15 Uhr.