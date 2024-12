Stern auf “Walk of Fame” für Schauspielerin Kerry Washington

Von: APA/dpa

Die US-Schauspielerin Kerry Washington (47) ist mit einem Stern auf dem “Walk of Fame” in Hollywood ausgezeichnet worden. Washington habe die 2.796. Sternenplakette auf dem berühmten Gehsteig bekommen, teilten die Veranstalter mit. Begleitet wurde die Schauspielerin bei der Zeremonie von ihren Eltern, ihrem Ehemann sowie Produzentin Shonda Rhimes und Schauspieler Tyler Perry. Washington wurde unter anderem mit der Hauptrolle in der Serie “Scandal” berühmt.