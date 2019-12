Suche nach Traumfrau

Bozen – Der 30-jährige Obst- und Ackerbauer Christoph Siller aus dem Eisacktal ist seit Kurzem im deutschen TV-Sender RTL in der Sendung “Bauer sucht Frau international” zu sehen. Wie die Sonntagszeitung “ZETT” heute berichtet, sucht der gebürtige Südtiroler, der in der Emilia-Romagna einen Hof betreibt, nach der großen Liebe. Bisher hat es damit nicht recht klappen wollen.

„Ich suche eine Frau, die mit mir die positiven und negativen Erlebnisse am Feld, im Stall, im Büro – aber auch mit Freunden teilen möchte“, sagt er gegenüber der Sonntagszeitung. Wie das läuft, war am Mittwoch das erste Mal auf „RTL“ zu sehen. Seine Traumfrau sollte auf jeden Fall herzlich und ehrlich sein, so Siller.

Siller sucht bereits das zweite Mal sein Glück vor der Kamera. 2016 hat er bei der italienischen Ausgabe von „Bauer sucht Frau“ mitgemacht. Leider ohne Erfolg.

