“Südtirol ist Opfer seines eigenen Erfolgs” – VIDEO

Fernsehjournalist und Moderator Markus Lanz bei Südstern-Treffen in Naturns

Naturns – Südstern, das Netzwerk der Südtirolerinnen und Südtiroler im Ausland, hat am Donnerstagabend in Naturns wieder zum traditionellen Heimattreffen am Jahresende geladen.

Stargast war dieses Mal der ZDF-Fernsehjournalist und Moderator Markus Lanz.

Der gebürtige Pusterer hat in der Runde am Podium über sich, die Südtiroler und das Jahr 2023 gesprochen – natürlich in feinstem Dialekt.

ORF Südtirol Heute war dabei und hat nachgefragt, was er sich im neuen Jahr für Südtirol wünscht und wie er auf seine Heimatregion blickt.

Kritischer Blick auf Entwicklung Südtirols

Dabei äußerte der in Hamburg lebende Talkmaster auch Sorgen in Hinblick auf die Entwicklung seines Herkunftslandes: Südtirol sei Opfer seines eigenen Erfolgs geworden und müsse nun einen neuen Weg finden.

Dabei denkt Lanz an den Umgang mit dem Massentourismus und der Instagramisierung. Es finde eine Vermarktung – gewollt oder ungewollt – statt, von der er glaube, dass sie nicht mehr gut sei.