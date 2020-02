Südtiroler gewinnt bei „Das Ding des Jahres“

Terlan/Unterföhring – Der Südtiroler Andreas Lintner hat die gestrige Sendung von “Das Ding des Jahres” gewonnen – mit 47 Prozent der Stimmen des Studiopublikums – und ist somit im Finale von “Das Ding des Jahres” vertreten. Ausgestrahlt wird die Sendung am 4. März. Besonders einen Experten konnte der 44-Jährige mit seiner Erfindung begeistern.

Im Duell trat der Terlaner gegen Roland Limmer (50, Kulmbach) und dessen Bier-Protector an, einer aufsteckbaren Getränkeflaschen-Abdeckung. Das Studio-Publikum wählte den Südtiroler zum Duell-Sieger mit 86 Prozent. Am Ende der Sendung traten alle Duell-Gewinner gegeneinander an.

Das Studio-Publikum entschied, wer ins Finale einzieht: HALTMAL gewann 47 Prozent der Stimmen.

Mit seiner Präsentation überzeugt Andreas Lintner vor allem einen Experten in der Runde.

„Ich finde das ist der beste Name, den ich je für ein Produkt gehört habe“, meinte Joko Winterscheidt über den HALTMAL.

Auch vom Erfinder selbst zeigte sich Joko Winterscheidt begeistert. „Ich finde die Präsentation sehr gut, dass du das selbst mit einem leichten Augenzwinkern siehst, aber gleichzeitig verstehst, dass es eine Ernsthaftigkeit hat. Also wirklich, ich bin ein Fan“, erklärte Winterscheidt

Andreas Lintner tritt mit seiner Erfindung erneut nächste Woche, am 4. März 2020, um 20.15 Uhr im Finale von “Das Ding des Jahres” gegen fünf weitere Erfindungen an. Das Studio-Publikum entscheidet, wer die 100.000 Euro gewinnt.