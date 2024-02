Supermodel Elle Macpherson glaubt an natürliche Schönheit

Supermodel Elle Macpherson setzt beim Aussehen auf Natürlichkeit. “Ich glaube an natürliche Schönheit, Schönheit, die von innen kommt”, sagte die Australierin am Dienstag bei den Best Brand Awards in München. MacPherson wurde in den 1980er-Jahren als “The Body” zum Star. Sie gründete auch eine Marke für Nahrungsergänzungsmittel. Ihr Geheimnis liege in einem “glücklichen Leben und guten Leben”. Man müsse sein Licht in der Welt scheinen lassen und authentisch sein, sagte sie.

Von: APA/dpa