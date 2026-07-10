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Taylor Swift und Travis Kelce feierten eine teure Hochzeit

Swift zahlte New York 160.000 Dollar für Hochzeit

Freitag, 10. Juli 2026 | 22:12 Uhr
Taylor Swift und Travis Kelce feierten eine teure Hochzeit
APA/APA/AFP/Getty (Archiv)/GREGORY SHAMUS
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Von: APA/dpa

Für die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Madison Square Garden bei ihrer Hochzeitsfeier am vergangenen Wochenende hat US-Superstar Taylor Swift (36) der Stadt New York mehr als 160.000 Dollar (etwa 140.000 Euro) gezahlt. Damit seien die Kosten für die Genehmigung und den Polizeieinsatz abgedeckt worden, sagte New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani bei einer Pressekonferenz. Die Genehmigung sei in den Tagen vor der Feier fertig bearbeitet worden.

Swift hatte am vergangenen Wochenende in der berühmten Mehrzweckhalle in Manhattan den Football-Profi Travis Kelce (36) geheiratet. Auf eine kleinere Feier mit Berichten zufolge rund 100 Gästen folgte ein Hochzeitsspektakel mit angeblich etwa 1.000 Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten. Für die Veranstaltungen wurde die Gegend um den Madison Square Garden weiträumig abgesperrt, dutzende Polizisten waren im Einsatz.

Wie viel Geld Swift und Kelce insgesamt für das Spektakel ausgegeben haben, ist völlig unklar. US-Medien spekulieren über viele Millionen Dollar. Fotos von den Veranstaltungen wurden bisher nicht veröffentlicht.

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