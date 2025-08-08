Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Swiftie-Treff ein Jahr nach Konzertabsagen in Wien
Swiftie-Treff ein Jahr nach Konzertabsagen in Wien

Freitag, 08. August 2025 | 11:25 Uhr
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
Von: apa

Den 7. August 2024 haben wohl noch viele Fans von Superstar Taylor Swift in Erinnerung: Am späten Abend dieses Tages wurden die drei im Wiener Ernst-Happel-Stadion angesetzten Shows nach mutmaßlichen Anschlagsplänen abgesagt. Ein Jahr danach treffen sich die “Swifties” nun zu einem dreitägigen Event. Zum Auftakt des “Swienna Revival”versammelt man sich am heutigen Freitagnachmittag zum gemeinsamen Singen im Bezirk Mariahilf. Auch eine Gedenkplakette wird enthüllt.

Die Veranstaltung, die um 14 Uhr in der Corneliusgasse beginnt, ist eine Reminiszenz an spontane Get-Together enttäuschter Fans im Vorjahr. Am Tag nach den Absagen hatten nämlich Zehntausende zusammengefunden, um an diversen Orten in der Stadt Songs ihres Idols zu singen und Freundschaftsbänder mit Song-Lyrics zu tauschen – darunter auch in der Corneliusgasse in Anlehnung an das Swift-Lied “Cornelia Street”. Durch diesen Song sei die Gasse schon vor den Absagen ein Ort für die Swiftie-Community in Wien gewesen, erklärte Mitveranstalterin Lex Dimitrijevic im APA-Gespräch.

Gedenkplakette gegenüber dem “Freundschaftsbaum”

Um 16 Uhr wird dann eine permanente Gedenkplakette enthüllt. Sie wird vor der dortigen Volksschule gegenüber dem “Freundschaftsbaum”, den die Swifties ins Leben gerufen hatten, angebracht. In deutscher und englischer Sprache sei darauf zu lesen, dass hier “ein Ort des Gedenkens, ein Safe Space ist, an dem Hass keinen Platz hat”, so Dimitrijevic. Sie erwartet im Laufe des Nachmittags “Hunderte Swifties aus aller Welt”.

Damit soll es aber nicht getan sein: Im Anschluss gibt es in der Donaustadt einen Kinoabend, an dem – was sonst? – der Swift-Konzertfilm “The Eras Tour” gezeigt wird. Am Samstag wird in einem Club in den Gürtelbögen gefeiert und am Sonntag steht eine “Daylight Party” in der Donaustadt an.

(S E R V I C E – www.swiftienightsvienna.com/)

