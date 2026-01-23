Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Take That”: Aufstieg und Fall der Boyband als Doku-Serie
Take That in etwas jüngeren Jahren

“Take That”: Aufstieg und Fall der Boyband als Doku-Serie

Freitag, 23. Januar 2026 | 05:11 Uhr
Take That in etwas jüngeren Jahren
APA/APA/Netflix
Von: apa

Robbie Williams hat schon seit 2023 eine eigene auf Netflix abrufbare Doku-Serie. Ab Dienstag gesellt sich mit “Take That” eine dreiteilige Doku-Miniserie über die schönsten und schlimmsten Stunden jener britischen Boyband hinzu, der er lange angehörte. In drei Teilen widmet sich David Soutar Aufstieg, Fall und Reunion der ursprünglich fünfköpfigen Gruppe, die seit 2014 als Trio unterwegs ist. Dafür greift er u.a. auf noch nie zuvor veröffentlichtes Archivmaterial zurück.

Gary Barlow, Mark Owen, Jason Orange, Howard Donald und Robbie Williams schildern in der Doku persönliche Erfahrungen und sind hinter den Kulissen zu sehen. Neue Interviews wurden mit Barlow, Owen und Donald geführt.

(S E R V I C E – https://www.netflix.com/at/title/81901625 )

