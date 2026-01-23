Aktuelle Seite: Home > Chronik > Trauer in Meran: Mutter [26] und Tochter [5] sterben bei Unfall
Auf Autobahn in Rumänien gegen Lkw geprallt

Trauer in Meran: Mutter [26] und Tochter [5] sterben bei Unfall

Freitag, 23. Januar 2026 | 09:48 Uhr
Facebook/Corina Matras
Facebook/Corina Matras
Schriftgröße

Von: luk

Meran/Riffian – Aus Rumänien erreicht Südtirol eine tragische Nachricht, die insbesondere das lokale Gastgewerbe im Raum Meran erschüttert. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind die 26-jährige Corina Matras und ihre fünfjährige Tochter ums Leben gekommen. Die junge Frau lebte seit einiger Zeit im Burggrafenamt bei Meran.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der rumänischen Autobahn A1 im Abschnitt Simeria–Sebeș. Nach ersten Medienberichten aus Rumänien, unter anderem des Portals BotosaniNews, kollidierte das von der Frau gelenkte Auto in Fahrtrichtung Deva–Sibiu mit einem Lastwagen. Der Aufprall war so heftig, dass die 26-Jährige noch an der Unfallstelle starb.

Facebook/Corina Matras

Im Fahrzeug befanden sich auch Melissa, die fünfjährige Tochter der Frau sowie ein 53-jähriger Verwandter. Beide wurden schwer verletzt aus dem Wrack geborgen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb das Kind wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Mann wurde in kritischem Zustand in eine Klinik eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Berichten zufolge könnte der Lastwagen quer auf der Fahrbahn gestanden haben.

Alto Adige

Corina Matras hatte in den vergangenen Jahren im Raum Meran gelebt und war im Bereich Hotellerie und Gästebetreuung tätig. Laut ihrem Facebook-Profil arbeitete sie zuletzt bei der Therme Meran. Die Reise nach Rumänien diente dem Besuch ihrer Heimat. In sozialen Netzwerken wird sie als junge Mutter beschrieben, die ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen wollte. Die Nachricht vom Tod der beiden hat in Meran und in der rumänischen Gemeinschaft der Stadt tiefe Betroffenheit ausgelöst.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
129
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
66
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
45
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
45
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Kommentare
31
„Ich trage keine Verantwortung, ich bin unschuldig und auch wir sind Opfer“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 