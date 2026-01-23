Trauer in Meran: Mutter [26] und Tochter [5] sterben bei Unfall

Von: luk

Meran/Riffian – Aus Rumänien erreicht Südtirol eine tragische Nachricht, die insbesondere das lokale Gastgewerbe im Raum Meran erschüttert. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind die 26-jährige Corina Matras und ihre fünfjährige Tochter ums Leben gekommen. Die junge Frau lebte seit einiger Zeit im Burggrafenamt bei Meran.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf der rumänischen Autobahn A1 im Abschnitt Simeria–Sebeș. Nach ersten Medienberichten aus Rumänien, unter anderem des Portals BotosaniNews, kollidierte das von der Frau gelenkte Auto in Fahrtrichtung Deva–Sibiu mit einem Lastwagen. Der Aufprall war so heftig, dass die 26-Jährige noch an der Unfallstelle starb.

Im Fahrzeug befanden sich auch Melissa, die fünfjährige Tochter der Frau sowie ein 53-jähriger Verwandter. Beide wurden schwer verletzt aus dem Wrack geborgen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen verstarb das Kind wenige Stunden später im Krankenhaus. Der Mann wurde in kritischem Zustand in eine Klinik eingeliefert. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Berichten zufolge könnte der Lastwagen quer auf der Fahrbahn gestanden haben.

Corina Matras hatte in den vergangenen Jahren im Raum Meran gelebt und war im Bereich Hotellerie und Gästebetreuung tätig. Laut ihrem Facebook-Profil arbeitete sie zuletzt bei der Therme Meran. Die Reise nach Rumänien diente dem Besuch ihrer Heimat. In sozialen Netzwerken wird sie als junge Mutter beschrieben, die ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglichen wollte. Die Nachricht vom Tod der beiden hat in Meran und in der rumänischen Gemeinschaft der Stadt tiefe Betroffenheit ausgelöst.