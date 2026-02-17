Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tash Sultana verschiebt Europa-Tour
Sängerin verschiebt nach Stimmband-Blutung Tournee

Tash Sultana verschiebt Europa-Tour

Dienstag, 17. Februar 2026 | 20:16 Uhr
Sängerin verschiebt nach Stimmband-Blutung Tournee
APA/APA/dpa/Christoph Schmidt
Von: APA/dpa

Die australische Singer-Songwriterin Tash Sultana verschiebt nach einer Stimmband-Blutung ihre für März geplante Europa-Tournee um ein Jahr. “Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass die schwierige Entscheidung getroffen wurde, diese Shows zu verschieben”, so die Musikerin in einem Statement. Es sei in den vergangenen Monaten zu unvorhergesehenen Problemen mit ihrer Stimme gekommen.

Die Ärzte hätten ihr dringend davon abgeraten, so kurz nach der Genesung eine Tournee in diesem Umfang zu absolvieren. Die für August geplanten Shows würden aber stattfinden.

