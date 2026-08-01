“Tatort”-Kommissar Milberg spielt nicht gern liegende Rollen

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Schauspieler Axel Milberg will keine Rollen spielen, bei denen er überwiegend liegen muss. Also keinen “Patienten im Krankenbett oder den Opa, der nicht mehr nach Hause findet”, sagte der seit Samstag 70-jährige “Tatort”-Kommissar. Seine Rollen-Auswahl hat sich verändert. “Ich mache keine apolitischen Filme mehr, die der reinen Unterhaltung dienen, obwohl … es darf auch gelacht werden”, sagte Milberg. Im Herbst ist er im Kino zu sehen, in “Adams Acht” geht es ums Rudern.