Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Tatort”-Kommissar Milberg spielt nicht gern liegende Rollen
Milberg ist von Opa-Rollen noch weit entfernt

“Tatort”-Kommissar Milberg spielt nicht gern liegende Rollen

Samstag, 01. August 2026 | 05:28 Uhr
Milberg ist von Opa-Rollen noch weit entfernt
APA/APA/dpa/Carsten Koall
Schriftgröße

Von: importer

Schauspieler Axel Milberg will keine Rollen spielen, bei denen er überwiegend liegen muss. Also keinen “Patienten im Krankenbett oder den Opa, der nicht mehr nach Hause findet”, sagte der seit Samstag 70-jährige “Tatort”-Kommissar. Seine Rollen-Auswahl hat sich verändert. “Ich mache keine apolitischen Filme mehr, die der reinen Unterhaltung dienen, obwohl … es darf auch gelacht werden”, sagte Milberg. Im Herbst ist er im Kino zu sehen, in “Adams Acht” geht es ums Rudern.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
Kommentare
87
Gehören Motorräder auf 3.000 Meter?
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Kommentare
53
“Faschismus darf nicht salonfähig werden”
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Kommentare
46
Italien will Spanien wegen Ceuta aus Schengen-Raum werfen
Norditalien: Blitzer bringen Millionen
Kommentare
24
Norditalien: Blitzer bringen Millionen
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Kommentare
24
Keine gespaltene Gesellschaft, aber belastete Beziehungen
Anzeigen
Spider-Man 4: Brand New Day
Spider-Man 4: Brand New Day
Ab 29. Juli im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 