“The Isley Brothers” mit Hollywood-Stern gefeiert

Donnerstag, 29. Januar 2026 | 03:39 Uhr
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Von: APA/dpa

Soul, Funk und Rock: Die legendäre US-Band “The Isley Brothers” landete vor 67 Jahren mit “Shout” ihren ersten großen Hit. Mit Ronald (84) und Ernie (73) sind heute noch zwei Brüder der Band am Leben und weiterhin im Geschäft. Sichtlich gerührt ließen sich die beiden Musiker jetzt mit einer Ehrenplakette auf dem “Walk of Fame” feiern. Auf dem berühmten Bürgersteig im Herzen von Hollywood wurden sie mit dem 2.834. Stern verewigt.

Ihm würden die Worte fehlen, stammelte Ernie vor jubelnden Fans. Er erinnerte an die Anfänge des Original-Quartetts als Gospelgruppe in den 1950er Jahren, mit Ronald und drei inzwischen gestorbenen Brüdern. Ihr Debütalbum “Shout” (1959) mit der gleichnamigen Hit-Single war auf Anhieb ein Erfolg. Mit “Twist and Shout”, “This Old Heart of Mine”, “It’s Your Thing” und “Fight the Power” folgten im Laufe der Jahrzehnte weitere Hits.

Aufnahmen mit Carlos Santana und Beyoncé

Die mehrfach preisgekrönte Band wurde 1992 in die “Rock and Roll Hall of Fame” aufgenommen und 2014 mit einem Grammy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. 2017 nahmen Ronald und Ernie Isley gemeinsam mit der Gitarren-Legende Carlos Santana das Soul-Album “Power Of Peace” auf. 2022 konnten sie Beyoncé für den gemeinsamen Song “Make Me Say It Again, Girl” gewinnen.

