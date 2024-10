Thomas Brezina übernahm Patenschaft für Katta

Von: apa

Der Wiener Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina hat die Patenschaft für einen Katta im Wiener Haus des Meeres übernommen. Dabei entschied sich Brezina für Katta “Max”, wie der Zoo am Donnerstag bekanntgab. Die Patenschaft sei eine Erinnerung an seine Mutter, “die in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte und Kattas zu ihren Lieblingstieren gezählt hat”, erklärte Brezina.

Brezina stattete bei der Übergabe dem neugierigen Katta und dessen Lemuren-Mitbewohnern in der Madagaskaranlage gleich einen Besuch ab. Der Autor sei dem Haus des Meeres seit Jahrzehnten in Freundschaft verbunden, hieß es in einer Aussendung. Das Haus des Meeres unterstrich, dass Brezina bereits mit Tom Turbo, Forscherexpress und vielen anderen seiner Formate vor Ort gewesen und ein gern gesehener Gast des Zoos sei.