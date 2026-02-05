Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Thomas Spitsits kommt als René Benko ins Fernsehen
Thomas Spitsits kommt als René Benko ins Fernsehen

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 11:31 Uhr
Es hat das Zeug, zum TV-Highlight des Herbstes zu werden – zumindest sprechen die Zutaten dafür. Publikumsliebling Thomas Stipsits dreht derzeit in der Titelrolle “Benko – Size does matter”, in dem Aufstieg und Fall des heimischen Immobilienmoguls als Koproduktion des ORF mit zahlreichen deutschen und Schweizer Sendern nachgezeichnet wird. Während Stipsits den Part von René Benko übernimmt, ist “Landkrimi”-Darstellerin Patricia Aulitzky als Gattin Nathalie zu erleben.

Regisseur Raymond Ley (“Nazijäger – Reise in die Finsternis”) kombiniert für sein 90-minütiges Dokudrama Spielszenen mit Archivmaterial und Interviews. Gedreht wird bis März in Berlin, Potsdam, Hannover, Dortmund, Hamburg und Wien.

