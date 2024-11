Thorsteinn Einarsson schrieb Song für toten Bruder

Von: apa

Thorsteinn Einarssons älterer Bruder ist vor zwei Jahren verstorben. Bei dem Begräbnis des 30-Jährigen wurde zu “My Way” von Frank Sinatra getrauert. Um seinen Bruder und die enge Verbundenheit zu diesem zu ehren, hat Einarsson für ihn den Song “Your Way” geschrieben.

Die Einnahmen durch das Lied sollen an Organisationen und Einrichtungen gehen, die sich auf mentale Gesundheit spezialisiert haben. Für März ist ein neues Album des in Island geborenen und in Österreich aufgewachsenen Künstlers angekündigt.