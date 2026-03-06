Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Tim Bendzko kann beim Autofahren keine Musik hören
Tim Bendzko kann beim Autofahren keine Musik hören

Freitag, 06. März 2026 | 11:58 Uhr
APA/APA/KLAUS TITZER/KLAUS TITZER
Von: APA/AFP

Der Popmusiker Tim Bendzko kann beim Autofahren keine Musik hören. “Ich kann das nicht, das stresst mich”, sagte der 40-Jährige der “Neuen Osnabrücker Zeitung” vom Freitag. Er könne grundsätzlich keine Musik nebenbei hören, weil er sonst das Gefühl habe, dass jemand etwas von ihm wolle.

Diese Marotte bringe ihn mitunter in kuriose Situationen, etwa kürzlich auf einer Autofahrt nach Hamburg. Seine Mitfahrer hätten gefragt, warum keine Musik laufe, woraufhin er geantwortet habe: “Ich bin doch am Autofahren, ich kann nicht gleichzeitig Musik hören”, sagte Bendzko.

Es gebe Menschen, die einen ganz anderen Zugang zur Musik hätten, fügte der Musiker hinzu. “Die hören den ganzen Tag Heavy Metal und sind am Stricken.” Er selber höre unter anderem gern den kanadischen Popsänger Justin Bieber, weil er das Gefühl habe, “dass seine Songs nichts wollen”.

