Timothée Chalamet hat für “Marty Supreme” Jahre trainiert

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 16:41 Uhr
US-Hollywoodstar Timothée Chalamet (29) hat für seinen neuen Film “Marty Supreme” laut eigenen Worten sechs Jahre lang Tischtennis trainiert. In der “Tonight Show” von Jimmy Fallon erzählte der Schauspieler, er habe sich der Perfektionierung des Spiels verschrieben. 2018 habe er erstmals mit Regisseur Josh Safdie über den Film gesprochen. Was folgte, beschrieb Chalamet als “etwa sechs bis sieben Jahre langen Trainingsprozess” – nicht tagein, tagaus, sondern eher gelegentlich.

“Es war viel Training. Es begann während Corona, und Pingpong ist eine großartige Sache.” In der Abenteuerkomödie verkörpert Chalamet den Schuhverkäufer Marty Mauser, der davon träumt, Tischtennis-Weltmeister zu werden. Die Figur Mausers lehnt sich entfernt an das Leben des Tischtennis-Champions Marty Reisman an, der Ende der 1940er Jahre seine größten Erfolge feierte.

