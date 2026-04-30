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Neuwirth bei den Amadeus Awards 2026 in Wien

Tom Neuwirth gibt den Frosch bei “Pride-Fledermaus” in Wien

Donnerstag, 30. April 2026 | 12:51 Uhr
Neuwirth bei den Amadeus Awards 2026 in Wien
APA/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESER
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Von: apa

Anlässlich des “Pride Month” im Juni wartet die Volksoper Wien mit einer Spezialausgabe von “Die Fledermaus” auf. Mit auf der Bühne bei der “Pride Edition” der Inszenierung ist Tom Neuwirth, seines Zeichens ESC-Sieger 2014 mit seiner Bühnenpersona Conchita, auch Teil des besonderen Aufschlages zu einer der bekanntesten Operetten. Premiere feiert man am 9. Juni, wie die Volksoper am Donnerstag mitteilte.

So werde man die Extraedition im traditionell für mehr Sichtbarkeit für die queere Community werbenden “Pride Month” nutzen, “um über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft queeren Lebens nachzudenken – und um zugleich zu unterhalten und Vielfalt gemeinsam zu feiern”. Er fühle sich “überwältigt” und “geehrt, Teil dieser besonderen Produktion sein zu dürfen. Die Volksoper ist ein traditionsreiches Haus, das über Grenzen hinausdenkt und queere Kunst willkommen heißt”, wird der vielfach bühnen- und neuerdings auch theatererprobte Neuwirth zitiert. Er sei “voller Vorfreude, die ikonische Rolle des Frosch zu übernehmen und neu zu interpretieren”.

Dabei kann Neuwirth durchaus auch selbst als Pop- und LGBTIQ+-Ikone bezeichnet werden. “Gerade weil Tom auch als Conchita Wurst eine so wichtige Rolle in der Pride Community innehat, ist diese künstlerische Zusammenarbeit ein Perfect Match”, so Volksopern-Intendantin Lotte de Beer. Man wolle besonders im “Pride Month” bekannte Geschichten neu erzählen und zeigen, “wie vielfältig Liebe und Identität sind”. Neuwirth als betont wandlungsfähiger, “großartiger und vielseitiger Künstler” passe hier dementsprechend gut ins Konzept, so de Beer.

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