“Traumschiff”-Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot

Von: APA/dpa

Die aus Serien wie “Traumschiff” oder “Großstadtrevier” bekannte deutsche Schauspielerin Wanda Perdelwitz ist tot: Sie starb mit 41 Jahren bei einem Verkehrsunfall in Hamburg, wie ihr Management der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. “Die Nachricht vom Tod von Wanda Perdelwitz hat uns tief getroffen”, sagte Programmdirektor Frank Beckmann laut Mitteilung des Norddeutschen Rundfunks vom Donnerstagabend.

“Neun Jahre lang hat sie mit viel Wärme, Energie und Herzblut die Rolle der Polizistin Nina Sieveking im ‘Großstadtrevier’ verkörpert – eine Figur, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ans Herz gewachsen ist”, hieß es. Laut Medienberichten starb Perdelwitz bei einem Radfahrunfall. Tatsächlich war am 28. September laut Polizei eine 41-Jährige im Hamburger Stadtteil Rotherbaum bei einem sogenannten Dooring-Unfall lebensbedrohlich verletzt worden. Die Frau sei später im Krankenhaus gestorben.

Stand für “Großstadtrevier”, “Tatort” und “Polizeiruf 110” vor der Kamera

“Wanda war außergewöhnlich als Künstlerin und Mensch – leidenschaftlich, wahrhaftig und voller Hingabe”, hieß es von ihrem Management. Die gebürtige Berlinerin wurde einem Millionenpublikum nicht nur durch ihre Rolle im “Großstadtrevier” bekannt. Sie stieß in der 26. Staffel zu dem Team und spielte zu Beginn noch an der Seite von Jan Fedder, der die Sendung über viele Jahre prägte. Die Geschichten aus dem fiktiven Hamburger Kommissariat gibt es bereits seit 1986 zu sehen.

Perdelwitz hatte auch Auftritte im “Tatort” und um “Polizeiruf 110”. Sie wirkte ebenfalls in zahlreichen Theaterstücken mit und gewann den deutschen Fernsehpreis. Oliver Pocher, der gemeinsam mit Perdelwitz für das “Traumschiff” vor der Kamera stand und ihren Film-Ehemann spielte, schrieb auf Instagram: “Du warst eine tolle Kollegin, auch wenn es nur eine kurze Begegnung auf Bali war. Es zeigt einem immer wieder, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Deiner Familie, Freunden, Angehörigen und vor allem Deinem Sohn viel Kraft und Stärke in dieser schweren Zeit.” Die Schauspielerin hinterlässt einen 2019 geborenen Sohn.