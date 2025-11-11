TV-Star Tim Mälzer liebt seinen Beruf

Von: APA/dpa

TV-Koch Tim Mälzer (“Kitchen Impossible”) schwärmt noch immer für seinen Beruf. “Für mich ist es nach wie vor einer der schönsten Berufe oder Möglichkeiten, seinen Alltag zu bestreiten, die es wirklich gibt”, sagte der 54-Jährige. “Ich habe relativ oft gesagt, dass ich in meinem Leben noch nie gearbeitet habe, und ich habe viele Stunden verbracht auf der Arbeit, aber ich habe es ganz selten als Arbeit empfunden, weil ich es wirklich leidenschaftlich gerne mache.”

Am Kochen fasziniere ihn besonders das Teamwork. “Ich wäre kein Alleinkoch, da würde ich verrecken. Das wäre ganz elendig. Das ist das, was mich damals in der Küche gehalten hat, diese Energie in der Küche des Miteinanders”, sagte der 54-Jährige. In der Küche werde jeder gebraucht und jeder habe eine Stärke. “Es sind nicht immer drei Leute, die um denselben Job konkurrieren, sondern ab dem Moment, wo du in der Küche bist, bist du unersetzlich. Der Spüler ist genauso unersetzlich wie der Küchenchef.”