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Deutschrock-Ikone muss pausieren

Udo Lindenberg wegen “lästiger Gastritis” im Krankenhaus

Freitag, 29. Mai 2026 | 14:59 Uhr
Deutschrock-Ikone muss pausieren
APA/APA/dpa/Christoph Reichwein
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Von: APA/dpa

Udo Lindenberg (80) hat aus gesundheitlichen Gründen einen Termin am kommenden Mittwoch in seiner Geburtsstadt Gronau abgesagt. Er befinde sich derzeit “in krankenhäuslicher Behandlung und wird auf Anraten seiner Ärzte in den kommenden Wochen eine Auszeit benötigen”, teilte die Brost-Stiftung als Veranstalterin in Essen mit. Über seine PR-Agentur ließ Lindenberg kurz darauf mitteilen, es sei bloß seine “lästige Gastritis” – also eine Entzündung der Magenschleimhaut.

Lindenberg habe sich für einen routinemäßigen Gesundheitscheck in ein Hamburger Krankenhaus begeben, teilte seine PR-Agentur der Deutschen Presse-Agentur mit. Im Anschluss an die Feierlichkeiten zu seinem Geburtstag am 17. Mai sowie einen kurzen Schottland-Urlaub habe sein Hausarzt eine Gastritis festgestellt, die derzeit medizinisch behandelt werde. “Vor diesem Hintergrund hat sich Udo Lindenberg entschieden, die notwendige Behandlung mit dem ohnehin vorgesehenen Routine-Check in der Klinik zu verbinden.”

Panikrocker will mindestens 100 Jahre alt werden

In einer Mitteilung bedankte sich Lindenberg für tausende Geburtstagsgrüße. “Ich bin echt völlig geflasht, geplättet, gerührt und glücklich. So eine Welle an Liebe und guten Wünschen hätte ich mir nie träumen lassen. Total irre.” Er lasse sich seine lästige Gastritis “verscheuchen” und zugleich bekomme “der ganze Body seinen Check-Up”. Denn: “Der Laden soll ja schließlich noch ein bisschen durchhalten. Mindestens bis 100!”

Rund um den Geburtstag der Deutschrock-Ikone hatte es mehrere besondere Events gegeben, sind zudem mehrere Ausstellungen zu seinem Leben und Werk angelaufen. Vor einigen Wochen hatte Lindenberg rund hundert Kilometer von Gronau entfernt gut gelaunt in Werl eine Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden dort seine Bilder und Zeichnungen – in Anlehnung an seine Songs mit Titeln wie “Sie spielte Cello”, “Hinterm Horizont” oder “Ich mach mein Ding”.

Die geplante Veranstaltung “Udo Lindenberg & Friends” in der westfälischen Stadt Gronau müsse nun zwar leider ausfallen, bedauerte die Brost-Stiftung. Die Sonderschau “Udo L. – aus dem Pott ins Hotel” im “rock’n’popmuseum” in Gronau sei aber nicht betroffen und werde wie geplant ab Donnerstag (4. Juni) bis Jahresende 2026 zu sehen sein. Herzstück ist dabei ein originalgetreuer Nachbau seines Hamburger Hotelzimmers, mit dem Lindenberg nachträglich zu seinem 80. Geburtstag in Gronau geehrt wird.

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