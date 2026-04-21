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"With This Tear"

Unveröffentlichte Version von Prince-Song erscheint

Dienstag, 21. April 2026 | 18:57 Uhr
Prince starb 2016 an einer Überdosis Schmerzmittel
APA/APA (AFP/Archiv)/CARL DE SOUZA
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Von: APA/dpa

Zum zehnten Todestag des US-Musikers Prince hat seine Nachlassverwaltung eine bisher unveröffentlichte Version seines Songs “With This Tear” herausgebracht. Prince habe diese Version 1991 ursprünglich aufgenommen, sie sei nun noch einmal neu bearbeitet worden, hieß es am Dienstag. Der Musiker hatte den Song später an die kanadische Sängerin Céline Dion weitergegeben, die damit Erfolge gefeiert hatte.

Prince war im April 2016 in seinem Anwesen Paisley Park in Minneapolis an einer Überdosis Schmerzmittel gestorben. Der 1958 als Prince Roger Nelson geborene Musiker erlangte unter anderem mit dem Album “Purple Rain” im Jahr 1984 Weltruhm.

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