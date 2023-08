US-Musiker wehrt sich gegen Vereinnahmung durch Politiker

Der US-Musiker Oliver Anthony, dessen Country-Song “Rich Men North of Richmond” in der vergangenen Woche überraschend die US-Charts gestürmt hatte, hat sich gegen die Vereinnahmung durch republikanische Politiker gewehrt. Es sei “ärgerlich” zu sehen, wenn Menschen bei Auftritten “in konservativen Nachrichtensendern” versuchten, sich mit ihm zu identifizieren, “als wäre ich einer von ihnen”, sagte Anthony in einem auf Youtube veröffentlichten Video.

“Es ist ärgerlich, wenn bestimmte Musiker und Politiker so tun, als wären wir Kumpel und als würden wir denselben Kampf führen, als würden wir versuchen, dieselbe Botschaft zu vermitteln”, sagte der Musiker in dem mehr als zehnminütigen Video unter anderem mit Blick auf die erste TV-Debatte republikanischer Präsidentschaftsbewerber.

Der Sänger machte sich darüber lustig, dass sein Lied zu Beginn der ersten Fernsehdebatte der republikanischen US-Präsidentschaftsbewerber in dieser Woche gespielt wurde. “Ich habe den Song über diese Leute geschrieben. Dass (die republikanischen Kandidaten) da sitzen und sich das anhören müssen, macht mich wahnsinnig”, sagt er.

Das Einzige, was ihn bei dem überraschenden Senkrechtstart seines Stücks gestört habe, sei gewesen, wie es mit Politik vermischt worden sei.

Laut dem Branchendienst Billboard wurde Anthonys Song in weniger als einer Woche 17,5 Millionen Mal gestreamt und 147.000 Mal heruntergeladen. Der bis dahin eher unbekannte Sänger überholte damit die Megastars Taylor Swift, Morgan Wallen und Olivia Rodrigo im Ranking der Billboard Hot 100 Single-Charts. Ein solcher Einstieg sei bisher noch niemandem gelungen, erklärte Billboard.

Das Stück thematisiert den Klassenkampf in den USA. Der Musiker prangert darin harte Arbeit, niedrige Löhne und hohe Steuern an und singt von einem Arbeiter, der “seine Seele verkauft”.

Anthony scheint mit seinem Stück einen Nerv zu treffen: Das am 11. August erstmals auf Youtube veröffentlichte “Rich Men North of Richmond” wurde in Onlinediensten millionenfach aufgerufen und kletterte im Nu an die Spitze der Apple Country-Charts.

Richmond ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Virginia und liegt einige Autostunden südlich von Washington. Der Titel des Songs spielt darauf an, dass sich Menschen im Süden und in ländlichen Regionen häufig von der politischen Elite abgehängt fühlen.

An der Debatte in Milwaukee im nördlichen Bundesstaat Wisconsin nahmen am Mittwoch Politiker wie New Jerseys Ex-Gouverneur Chris Christie, die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der frühere Vizepräsident Mike Pence, Senator Tim Scott, North Dakotas Gouverneur Doug Burgum, Arizonas früherer Gouverneur Asa Hutchinson und der in Umfragen überraschend auf den dritten Platz aufgestiegene Biotech-Jungunternehmer Vivek Ramaswamy teil.

INFO: Oliver Anthony “Rich Men North of Richmond”: