US-Präsident Biden ehrt Steven Spielberg und Missy Elliott

Steven Spielberg erhält "National Medal of Arts"

Von: APA/dpa

US-Präsident Joe Biden ehrt Regisseur Steven Spielberg und Hip-Hop-Ikone Missy Elliott mit der bedeutendsten Kulturauszeichnung der amerikanischen Regierung. Die zwei Branchengrößen sollen am heutigen Montag neben anderen Künstlerinnen und Künstlern wie Schauspielerin Eva Longoria und Rapperin Queen Latifah die “National Medal of Arts” erhalten. Sie wurde in den 80ern vom Kongress eingeführt und wird jährlich für einen besonderen Beitrag zur amerikanischen Kultur verliehen.

Biden soll außerdem die “National Humanities Medal” überreichen. Sie wurde erstmals 1989 verliehen und zielt insbesondere auf Geisteswissenschaften ab. Ausgezeichnet werden sollen etwa der bereits gestorbene Starkoch und Moderator Anthony Bourdain, Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin (“The Social Network”) und der Biograf des 2018 gestorbenen früheren US-Präsidenten George H. W. Bush, Jon Meacham. Biden und seine Ehefrau wollen die Medaillen bei einer Zeremonie im Weißen Haus überreichen.