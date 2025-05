US-Sänger Chris Brown in Manchester offenbar festgenommen

Von: APA/AFP

Der US-Sänger Chris Brown, Ex-Freund von Rihanna, ist Medienberichten zufolge in Großbritannien festgenommen worden. Die Polizei habe Brown in der Nacht auf Donnerstag in einem Hotel der nordwestenglischen Stadt Manchester festgenommen, berichteten die Zeitungen “The Daily Telegraph” und “The Sun”. Die Londoner Polizei bestätigte die Festnahme eines 36-Jährigen wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung, ohne Namen zu nennen.

Brown wird laut “The Sun” vorgeworfen, im Februar 2023 den Musikproduzenten Abe Diaw in einem Nachtclub im schicken Londoner Bezirk Mayfair angegriffen zu haben. Unter anderem soll er Diaw eine Flasche an den Kopf geworfen und ihn geschlagen haben, als dieser auf dem Boden lag. Im kommenden Monat soll Brown eine Welttournee beginnen, bei der im Juni und Juli mehrere Konzerte in Großbritannien geplant sind.

2009 wurde Brown von einem US-Gericht wegen eines Angriffs auf seine damalige Freundin, R&B-Star Rihanna, verurteilt. Der Rapper hatte kurz vor einer Grammy-Verleihung im Streit so schwer auf Rihanna eingeprügelt, dass sie ihren Auftritt absagen musste.