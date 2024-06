US-Schauspieler Josh Lucas hat sich verlobt

Von: APA/dpa

Der US-amerikanische Schauspieler Josh Lucas (53, “Yellowstone”, “The Forever Purge”) hat der Meteorologin und Reporterin Brianna Ruffalo einen Heiratsantrag gemacht. “Ich bin so dankbar und begeistert, dass sie ‘Ja’ gesagt hat”, schrieb Lucas auf Instagram zu einem Foto des Paares.

Dazu postete er zwei Videos, in denen Musiker ein Ständchen geben. In einem Clip wischt sich die strahlende Freundin Tränen aus den Augen. Diese “wunderbare Seele” habe sein Leben in den letzten zwei Jahren in jeder Weise besser gemacht, führte Lucas weiter aus.

Auch Ruffalo, die in Los Angeles beim Sender ABC arbeitet, postete ein Verlobungsvideo, in dem sie einen großen Ring in die Kamera hält. Das sei die “einfachste und beste” Frage gewesen, die sie je beantwortet habe, schrieb sie dazu.

Für Lucas wird es die zweite Ehe sein. Der Schauspieler hatte 2012 die Schriftstellerin Jessica Ciencin Henriquez geheiratet. In dem Jahr kam ihr gemeinsamer Sohn Noah zur Welt. 2014 wurde die Ehe geschieden. Der Schauspieler hatte zuvor auch Beziehungen mit Kolleginnen wie Rachel McAdams und Salma Hayek.

Lucas wurde durch Rollen in Filmen wie “A Beautiful Mind” und “Sweet Home Alabama” bekannt. Der deutsche Regisseur Wolfgang Petersen holte ihn 2006 für das Action-Abenteuer “Poseidon” vor die Kamera. In den letzten Jahren wirkte Lucas unter anderem in Serien und Filmen wie “Yellowstone”, “Palm Royale”, “Le Mans 66 – Gegen jede Chance” und “The Forever Purge” mit.