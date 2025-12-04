Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Schauspieler Perlman hielt sich für hässlich
75-Jähriger musste mit eigener Identität Frieden schließen

US-Schauspieler Perlman hielt sich für hässlich

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 11:11 Uhr
75-Jähriger musste mit eigener Identität Frieden schließen
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/ALBERTO E. RODRIGUEZ
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Der aus Filmen wie “Hellboy” oder “Der Name der Rose” weltweit bekannte US-Schauspieler Ron Perlman hat sich lange Zeit für sein Äußeres geschämt. “Ich hielt mich für hässlich und unbeholfen”, sagte 75-Jährige dem Magazin “Playboy” laut Mitteilung vom Donnerstag. “Speziell in jüngeren Jahren konnte ich mich nicht ertragen”, fügte er hinzu.

“Wenn ich Make-up aufgetragen bekam, konnte ich die Person, in deren Haut ich mich nicht wohlfühlte, von meiner Kunst trennen – ich habe mich sicher gefühlt, denn die Figur, die ich spielte, war nicht mehr ich.” Schauspielerei sei wie Therapie für ihn gewesen, anderen Kollegen gehe es ähnlich. “Für sie ist es einfacher, in die Haut einer anderen Person zu schlüpfen, als ihr eigenes Leben zu leben.”

Mittlerweile akzeptiere er sein äußeres Erscheinungsbild und stehe ohne aufwändige Maske vor den Filmkameras – so zum Beispiel als Rockerboss für die Serie “Sons of Anarchy” oder auch für seinen neuen Film “The Gentleman”. “In meinen 40ern fing ich an, mit meiner eigenen Identität Frieden zu schließen”, sagte Perlman. “Ich brauche keine Maske mehr, um mich innerlich frei zu fühlen.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Kommentare
41
Weißrusse [34] verliert im Bozner Krankenhaus die Contenance
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Kommentare
26
Kreml zu weiteren Ukraine-Gesprächen mit den USA bereit
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 