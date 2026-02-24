Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > US-Schauspieler Robert Carradine gestorben
Carradine wurde vor allem durch Erfolgsserie "Lizzie McGuire" bekannt

US-Schauspieler Robert Carradine gestorben

Dienstag, 24. Februar 2026 | 18:04 Uhr
Carradine wurde vor allem durch Erfolgsserie \
APA/APA/AFP/MICHAEL TRAN
Von: APA/dpa

Der vor allem durch die Erfolgsserie “Lizzie McGuire” bekannte US-Schauspieler Robert Carradine ist tot. “In einer Welt, die sich so dunkel anfühlen kann, war Bobby immer ein helles Leuchtfeuer für alle um ihn herum”, hieß es in einer Mitteilung der Familie, aus der das Branchenportal “Deadline” am Dienstag zitierte.

Carradine wurde 1954 in Los Angeles als Kind des Schauspieler-Paares John Carradine und Sonia Sorel geboren. Seit den 70er-Jahren spielte er in Dutzenden Filmen und Serien mit. Er erlangte jedoch nie die Berühmtheit seines Bruders Keith Carradine (“Diebe wie wir, “Nashville”) und seines Halbbruders David Carradine (“Kung Fu”, “Kill Bill”, 1936-2009). Nach Angaben seiner Familie litt Robert Carradine an einer schweren psychischen Erkrankung und starb durch Suizid.

(S E R V I C E – Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at)

