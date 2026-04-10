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R&B-Größe Usher

Usher und Chris Brown kündigen gemeinsame Tour an

Freitag, 10. April 2026 | 22:45 Uhr
R&B-Größe Usher
APA/APA/AFP/JEAN BAPTISTE LACROIX
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Von: APA/dpa

Die amerikanischen R&B-Größen Usher (47) und Chris Brown (36) wollen gemeinsam auf Tournee gehen. Die beiden Sänger kündigten die “Raymond & Brown”-Tour in ihren sozialen Medien mit einem Videoteaser an. Darin rasen die Superstars auf Motorrädern durch eine nächtliche Großstadt, Fans rennen durch die Straßen. Am Ende treten die Musiker aus einem Aufzug in ein riesiges Stadion mit kreischendem Publikum.

Es sei an der Zeit, sagt Usher, mit bürgerlichem Namen Usher Raymond IV, in dem Video, Brown pflichtet ihm bei. Über den Start der Tournee und die Auftrittsorte machten die Musiker zunächst keine Angaben. Das Instagram-Posting erhielt in wenigen Stunden über eine Million Likes.

Frühere Zusammenarbeit

Usher und Brown haben in der Vergangenheit einige Male an Songs zusammengearbeitet, darunter 2025 an “It Depends (The Remix)” und 2014 an Browns Song “New Flame”. “Yeah!”-Sänger Usher trat im vorigen Jahr im Rahmen seiner Welttournee “Past Present Future” auch in Berlin auf. Grammy-Preisträger Brown, der vor über 20 Jahren mit der Single “Run It!” seinen Durchbruch schaffte, war 2025 mit seiner “Breezy Bowl XX Tour” weltweit auf Konzertreise.

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