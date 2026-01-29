Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den ESC

Von: apa

Lange wurde spekuliert, nun steht das Moderationsduo für den 70. Eurovision Song Contest von Wien fest: Victoria Swarovski und Michael Ostrowski bilden das Hostteam für alle Teile der musikalischen Megashow, die im Mai in der Wiener Stadthalle über die Bühne geht. Dies wurde am Donnerstagmorgen im “Ö3 Wecker” bekanntgegeben. Am Vormittag wollen sich die frischgekürten Präsentatoren dann erstmals allen Medien präsentieren.

War über Swarovski als eine der Hosts bereits seit längerem gemutmaßt worden, ist dem ORF mit dem 53-jährigen Filmstar Michael Ostrowski an der Seite der 32-jährigen Tirolerin ein echter Überraschungscoup gelungen. “Victoria und Michael sind ein frisches Paar, das man so noch nicht erlebt hat. Beide mit großer Leidenschaft für den ESC, zwei hervorragende Botschafter für die Sache, die mit ihrer Performance noch lange in bester Erinnerung bleiben werden”, zeigte sich ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz in einer Aussendung zuversichtlich.

Geht man nach den nackten Zahlen, ist die ESC-Moderation jedenfalls eine echte Herausforderung: So werden das Spektakel nicht nur Tausende Fans vor Ort in der Wiener Stadthalle verfolgen, sondern sitzen jährlich rund 170 Mio. Zuseher vor den TV-Bildschirmen.